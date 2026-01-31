La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó este sábado desde sus redes sociales que algunas rutas detendrán o modificarán sus trayectos desde las 06:30 horas debido a dos eventos sociales que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero .

Carrera en Guadalajara

El primero de ellos se trata de una carrera, debido a la cual será necesario cerrar algunas vialidades. Desde Calzada Revolución, a la altura del templo de Nuestra Señora de Aránzazu, y hasta Jesús García, las avenidas 16 de Septiembre-Alcalde y Liceo-Belén, permanecerán cerradas . Aquí la publicación de la Setran.

Mapa de vialidades cerradas por carrera. X / @TransporteJal

Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:

C01

C04

C16

C21

C107

C119

C123-V2

A07 de Mi Macro Periférico

T14A-C05

T14B-C02

T15

T15-C05

T15-C06 Hospital Civil

Evento religioso

El otro de los eventos se trata de una fiesta religiosa en la colonia Alcalde Barranquitas, debido a la cual será necesario cerrar la vialidad que comprende Fray Antonio Alcalde, a la altura de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, entre las calles Torres Quintero y Silvestre Revueltas . Aquí la publicación de la Setran.

Mapa de vialidades cerradas por evento religioso. X / @TransporteJal

Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:

C43 dos vías

T14A-C05

T14B-C02

T15

T15 Dos Templos

T15-C01

T15-C02

T15-C04

T15-C05

T15-C06

C16

C21

C64

C65

¡Toma tus precauciones este fin de semana y anticipa los tiempos de tus traslados!

FF