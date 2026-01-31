La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó este sábado desde sus redes sociales que algunas rutas detendrán o modificarán sus trayectos desde las 06:30 horas debido a dos eventos sociales que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero.El primero de ellos se trata de una carrera, debido a la cual será necesario cerrar algunas vialidades. Desde Calzada Revolución, a la altura del templo de Nuestra Señora de Aránzazu, y hasta Jesús García, las avenidas 16 de Septiembre-Alcalde y Liceo-Belén, permanecerán cerradas. Aquí la publicación de la Setran. Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:El otro de los eventos se trata de una fiesta religiosa en la colonia Alcalde Barranquitas, debido a la cual será necesario cerrar la vialidad que comprende Fray Antonio Alcalde, a la altura de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, entre las calles Torres Quintero y Silvestre Revueltas. Aquí la publicación de la Setran. Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:¡Toma tus precauciones este fin de semana y anticipa los tiempos de tus traslados!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF