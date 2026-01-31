Sábado, 31 de Enero 2026

Rutas de transporte modificarán trayectos este domingo; aquí la lista

Dos eventos sociales ocasionarán el cierre de vialidades, lo que obliga a cambiar el rumbo de ciertas rutas de transporte en Guadalajara

¡Toma tus precauciones este fin de semana y anticipa los tiempos de tus traslados en transporte público este 1 de febrero! X / @TransporteJal

La Secretaría de Transporte Jalisco (Setran) informó este sábado desde sus redes sociales que algunas rutas detendrán o modificarán sus trayectos desde las 06:30 horas debido a dos eventos sociales que se llevarán a cabo el domingo 1 de febrero.

Carrera en Guadalajara

El primero de ellos se trata de una carrera, debido a la cual será necesario cerrar algunas vialidades. Desde Calzada Revolución, a la altura del templo de Nuestra Señora de Aránzazu, y hasta Jesús García, las avenidas 16 de Septiembre-Alcalde y Liceo-Belén, permanecerán cerradas. Aquí la publicación de la Setran.

 Mapa de vialidades cerradas por carrera. X / @TransporteJal
Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:

  • C01
  • C04
  • C16
  • C21
  • C107
  • C119
  • C123-V2
  • A07 de Mi Macro Periférico
  • T14A-C05
  • T14B-C02
  • T15
  • T15-C05
  • T15-C06 Hospital Civil

Evento religioso

El otro de los eventos se trata de una fiesta religiosa en la colonia Alcalde Barranquitas, debido a la cual será necesario cerrar la vialidad que comprende Fray Antonio Alcalde, a la altura de la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, entre las calles Torres Quintero y Silvestre Revueltas. Aquí la publicación de la Setran.

 Mapa de vialidades cerradas por evento religioso. X / @TransporteJal
Las rutas que modificarán o detendrán sus recorridos serán:

  • C43 dos vías
  • T14A-C05
  • T14B-C02
  • T15
  • T15 Dos Templos
  • T15-C01
  • T15-C02
  • T15-C04
  • T15-C05
  • T15-C06
  • C16
  • C21
  • C64
  • C65

¡Toma tus precauciones este fin de semana y anticipa los tiempos de tus traslados!

