Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 1 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 1 de febrero determina que estará con algo de nubes con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 2 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

