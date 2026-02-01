Este domingo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera una temperatura agradable y templada. Conoce el pronóstico completo a continuación.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas. En la mañana, un ambiente fresco a frío, con posibles heladas en zonas altas del estado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

En el Área Metropolitana de Guadalajara se registra un amanecer fresco a frío, con viento moderado en la zona centro.

A lo largo del día se espera que predomine una combinación de nubes y claros, y por la noche se prevé cielo parcialmente nublado.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 24 °C, mientras que por la noche descenderá a 11 °C. La probabilidad de lluvia es baja.

Clima Nacional

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este día la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32 mantendrá ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 1 de febrero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 1 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 1 de febrero de 2026:

Viento de componente norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Veracruz (sur) y Tabasco.

Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

