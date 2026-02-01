Este domingo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera una temperatura agradable y templada. Conoce el pronóstico completo a continuación.En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para Jalisco cielo medio nublado a nublado durante el día, con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas. En la mañana, un ambiente fresco a frío, con posibles heladas en zonas altas del estado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.En el Área Metropolitana de Guadalajara se registra un amanecer fresco a frío, con viento moderado en la zona centro.A lo largo del día se espera que predomine una combinación de nubes y claros, y por la noche se prevé cielo parcialmente nublado.La temperatura máxima esperada durante el día es de 24 °C, mientras que por la noche descenderá a 11 °C. La probabilidad de lluvia es baja.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este día la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 32 mantendrá ambiente muy frío a gélido con heladas en el norte, centro y oriente del país.Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 1 de febrero de 2026:Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán.Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 1 de febrero de 2026:Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas y San Luis Potosí.Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Ciudad de México, Morelos y Chiapas.Pronóstico de viento y oleaje para hoy 1 de febrero de 2026:Viento de componente norte de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Veracruz (sur) y Tabasco.Evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.Oleaje de 2.0 a 4.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB