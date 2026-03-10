Tlajomulco construye nuevo pozo profundo para fortalecer suministro de agua potable

Como parte del Plan Hídrico municipal, se realiza la construcción de un pozo profundo en el fraccionamiento “Los Abedules”, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con el objetivo de fortalecer el suministro de agua potable en la zona del corredor de López Mateos.

Autoridades municipales informaron que la nueva infraestructura alcanzará una profundidad cercana a los 300 metros y estará diseñada para generar un caudal de 30 litros por segundo. Con esta capacidad, se estima que aportará más de 2.5 millones de litros de agua diarios al sistema municipal, lo que ayudará a mejorar la presión y la estabilidad de la red, en beneficio directo de alrededor de 60 mil habitantes que viven en colonias y fraccionamientos de la zona.

Gerardo Quirino Velázquez, presidente municipal de Tlajomulco, destacó durante el arranque de la obra que el proyecto no solo contempla la perforación del pozo, sino su equipamiento completo como parte de una estrategia municipal de infraestructura hídrica en la que se invertirán 200 millones de pesos, incluyendo redes, líneas de impulsión y otras obras para reforzar el sistema de agua potable en el municipio.

"Estamos impulsando distintas obras para fortalecer el sistema de agua potable y asegurar el abasto en las zonas donde la población ha crecido con mayor rapidez para que todo nuestro municipio tenga la infraestructura adecuada y no nos falte el vital líquido", afirmó.

Detalles técnicos

Se estima un periodo de ejecución de cuatro meses, divididos en tres de perforación y uno de equipamiento. Los trabajos contemplan sistemas eléctricos, instalación de bombas, infraestructura de control y el sistema de cloración que permitirá garantizar la calidad del agua antes de su distribución.

Apoyo a programas de vivienda

Estas obras son consideradas clave para el programa de vivienda económica, ya que garantizar el suministro de agua permite cumplir con el requisito legal de factibilidad para nuevos desarrollos habitacionales. Además, contribuyen al rescate de miles de viviendas abandonadas, ya que distintos diagnósticos han identificado más de 70 mil viviendas deshabitadas en Tlajomulco, cuya reactivación depende de contar con servicios básicos consolidados como el acceso al agua potable.

YC