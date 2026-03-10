Martes, 10 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Detectan más ordeñas a ductos de Pemex en Tala y Tototlán

Todas las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara

Por: Marck Hernández

Personal de Pemex y Defensa localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo. NTX/ARCHIVO

Personal de Pemex y Defensa localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo. NTX/ARCHIVO

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco, informó de la apertura de 2 carpetas de investigación por el hallazgo de varias tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala y Tototlán. 

De acuerdo con las carpetas de investigación, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron dos 2 tomas clandestinas de hidrocarburo, por lo que denunciaron los hechos ante el fiscal federal en el estado. 

PUEDES LEER: Localizan cría de cocodrilo en el Parque Morelos (VIDEO)

Las ordeñas de combustible fueron ubicadas en los kilómetros 305+406 en el fraccionamiento Acacias, en el municipio de Tala. El resto de las tomas clandestinas de hidrocarburo fueron encontradas y aseguradas en el kilómetro 183 +415 en las inmediaciones del poblado denominado Coinan del municipio de Tototlán, donde se inhabilitaron cuatro tomas clandestinas. 

Todas las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara, respectivamente, el cual cruza por los municipios mencionados. 

El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda, por los delitos señalados según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, en el delito que también es conocido como huachicol.

PUEDES LEER: Tlajomulco construye nuevo pozo profundo para fortalecer suministro de agua potable

YC

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones