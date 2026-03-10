Detectan más ordeñas a ductos de Pemex en Tala y Tototlán

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Jalisco, informó de la apertura de 2 carpetas de investigación por el hallazgo de varias tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala y Tototlán.

De acuerdo con las carpetas de investigación, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron dos 2 tomas clandestinas de hidrocarburo, por lo que denunciaron los hechos ante el fiscal federal en el estado.

Las ordeñas de combustible fueron ubicadas en los kilómetros 305+406 en el fraccionamiento Acacias, en el municipio de Tala. El resto de las tomas clandestinas de hidrocarburo fueron encontradas y aseguradas en el kilómetro 183 +415 en las inmediaciones del poblado denominado Coinan del municipio de Tototlán, donde se inhabilitaron cuatro tomas clandestinas.

Todas las tomas clandestinas se ubicaron en el poliducto Salamanca-Guadalajara, respectivamente, el cual cruza por los municipios mencionados.

El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración de las carpetas de investigación para resolver conforme a derecho corresponda, por los delitos señalados según la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, en el delito que también es conocido como huachicol.

