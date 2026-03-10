Localizan cocodrilo en Parque Morelos Policías estatales localizaron y resguardaron un cocodrilo en el Parque Morelos de Guadalajara. Fueron elementos del Escuadrón Motorizado "Jaguares" de la Policía del Estado quienes hicieron el hallazgo del reptil, de la especie Crocodylus moreletii, el cual tiene alrededor de 6 meses de edad.

Durante su recorrido de vigilancia ordinaria, los oficiales estatales detectaron abandonada junto a un árbol, una caja de zapatos con orificios, mecanismo usado frecuentemente para el traslado de animales.

Al verificar el contenido, descubrieron en su interior un cocodrilo de aproximadamente 30 centímetros, por lo que fue asegurado por los oficiales para su traslado y atención especializada.

El cocodrilo quedó bajo resguardo de la Unidad de Acopio y Salud Animal (UNASAM) de Tlajomulco de Zúñiga, donde revisarán su estado físico y determinarán si es viable su reinserción a su entorno natural.

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, el aprovechamiento no sustentable, captura, posesión, transporte, comercio y tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres que se encuentran en alguna categoría de riesgo está penado por la ley, con sanciones que pueden ir de uno a nueve años de prisión y multas de hasta 50 mil días de salario mínimo.

EE