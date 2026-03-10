SIOP construye estación "La Cantera" del Peribús en Tlaquepaque

En busca de ampliar y fortalecer el transporte público de la ciudad, el Gobierno de Jalisco anunció la construcción de la estación "La Cantera", en la zona de Santa María Tequepexpan, la cual ampliará los servicios que Mi Macro Periférico ofrece a San Pedro Tlaquepaque.

La intervención es ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). De acuerdo con el ejecutivo estatal, forma parte del plan sexenal de Gobierno. Este plan contempla también la ampliación de carriles centrales y mejoras en el entorno urbano, la edificación de la estación con instalaciones y equipamiento completo, sistemas eléctricos y de seguridad, así como la construcción de un nuevo puente peatonal con elevadores y pasarela.

Se estima que la nueva estación "La Cantera", tendrá la capacidad de atender a alrededor de mil 500 personas al día, para ampliar la cobertura del sistema en la zona.

David Zamora Bueno, titular de la SIOP, informó que el proyecto ejecutivo se encuentra concluido, y que la estación deberá quedar terminada este año.

"Todos los detalles técnicos están totalmente terminados. "Iniciaremos los procesos de licitación el sábado para que, a más tardar en un mes, puedan comenzar los primeros trabajos correspondientes a la preparación del espacio donde se construirá la nueva estación", indicó Zamora Bueno.

Señaló también que el puente peatonal, actualmente en servicio, permanecerá en operación hasta que concluya la construcción del nuevo cruce que conectará con la estación de Mi Macro Periférico.

Laura Imelda Pérez, Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque, destacó en un recorrido realizado junto a SIOP y Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte (Secretaría de Transporte), los beneficios que dicho proyecto traerá a las colonias cercanas.

"La estación 'La Cantera', de Mi Macro Periférico, dará servicio a las colonias Santa María Tequepexpan, Guayabitos, Arroyo de las Flores y muchas colonias aledañas que van a tener una estación cercana", señaló la Alcaldesa.

Sin embargo, no se trata solo de la estación de "La Cantera", sino que, afirmó el Ejecutivo Estatal, la SIOP también construye dos estaciones más, siendo estas "Betania" y "Zapotlanejo", en Tonalá.

Monraz Villaseñor destacó que este sistema es el corredor de transporte masivo más grande de Jalisco, al conectar municipios como San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara y Zapopan, además de enlazar mediante rutas alimentadoras a usuarios provenientes de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

El Secretario agregó que Mi Macro Periférico moviliza diariamente a más de 350 mil personas, consolidándose como uno de los principales ejes de movilidad en la metrópoli y el país.

A cuatro años de su puesta en operación, Mi Macro Periférico ha registrado más de 411 millones de viajes, lo que representa un incremento de 264 por ciento en comparación con los traslados que realizaba la antigua Ruta 380.

El tiempo de recorrido en el corredor troncal se redujo cerca de 25 por ciento, permitiendo realizar el trayecto completo en aproximadamente una hora con 35 minutos.

