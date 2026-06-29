Este lunes 29 de junio, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga dio a conocer que ya ha arrancado el proceso para poner en marcha la elaboración de "Bombas de Vida" con semillas endémicas, las cuales serán utilizadas para reforestar el Bosque La Primavera durante el presente temporal.

Se trata de pequeñas esferas hechas de arcilla, tierra, composta y semillas de plantas nativas, que son lanzadas desde los aires en las zonas boscosas de difícil acceso, y que desde hace varios años se elaboran con apoyo de distintas instancias y organizaciones, a fin de dar vida a esta y otras zonas boscosas del municipio.

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Comenzará la primera etapa de reforestación en La Primavera

Para ello, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, se reunió con elementos de la Guardia Nacional en el cuartel ubicado en las cercanías de la localidad de Santa Cruz de las Flores, donde se anunció el impulso de la primera etapa, en la cual se lanzarán más de 50 mil Bombas de Vida a finales de julio, con el apoyo de la fundación Earth Army, en zonas de difícil acceso del Bosque La Primavera que forman parte del territorio de Tlajomulco. El objetivo, recordó, es fortalecer la recuperación de los ecosistemas forestales.

Durante el evento, el alcalde destacó la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado para la protección de los recursos naturales. "Aquí estamos viendo a todos nuestros elementos de la Guardia Nacional involucrados y ayudándonos con estas Bombas de Vida, como bien lo comentó nuestro director, elaboradas con especies endémicas. Lo único que necesitamos es que lleguen al suelo y que el temporal nos favorezca para que pronto se conviertan en árboles que ayuden a recuperar nuestros ecosistemas.

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A finales de mes, que es el momento más oportuno, comenzaremos a lanzar más de 50 mil en esta primera etapa", dijo el presidente municipal. Por su parte, el director de Gestión del Medio Ambiente, Juan Manuel Encarnación Hernández, informó que este programa cumple seis años contribuyendo a la reforestación de Tlajomulco. Explicó que las bombas de vida se elaboran con barro, micorrizas, humus de lombriz, composta, semillas endémicas y otros materiales naturales que favorecen la germinación y protegen las semillas de plagas y depredadores. Además, destacó que cuentan con certificación del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (CUCBA). “Las semillas que utilizamos en la elaboración de estas bombitas son de alto rendimiento”, dijo.

El programa de reforestación es altamente exitoso

Alcanzan una germinación de hasta el 95 por ciento y una sobrevivencia cercana al 70 por ciento, resultados comprobados en campo, por lo que podemos afirmar que es un programa altamente exitoso. Se utiliza principalmente en zonas devastadas por incendios forestales, por tala inmoderada o en áreas de difícil acceso", señaló Encarnación Hernández. El objetivo es llegar a 250 mil.

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De acuerdo con el ayuntamiento de Tlajomulco, para la temporada 2026, el municipio tiene como meta elaborar y lanzar 250 mil bombas de vida, de las cuales más de 50 mil ya han sido producidas. Los primeros vuelos de dispersión aérea están programados para finales de julio y continuarán durante toda la temporada de lluvias. La elaboración de las bombas de vida concluirá en septiembre.

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Cada cápsula contiene hasta dos semillas de especies nativas adaptadas a cada ecosistema; en el Bosque La Primavera se utilizan especies propias de los bosques de pino y encino. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades y organizaciones inmersas en el proyecto, las semillas utilizadas alcanzan una germinación de hasta 95 por ciento y una sobrevivencia del 70 por ciento, cifras obtenidas a partir de los resultados comprobados en campo.

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