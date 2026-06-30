Martes, 30 de Junio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 30 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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