Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 30 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta