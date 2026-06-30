Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

