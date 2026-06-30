Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta