Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 30 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos