Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 30 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 19

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

