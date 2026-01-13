Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

