Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en El Salto para este martes 13 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Miércoles 14 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 15 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14