Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 13 de enero anticipa que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

