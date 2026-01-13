Martes, 13 de Enero 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Chapala para este martes 13 de enero anticipa que estará con nubes con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 15 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 20 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

