Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 13 de enero informa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12Viernes 16 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13