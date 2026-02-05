Autoridades federales detuvieron al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera , junto con tres funcionarios de su administración, por presuntos actos de extorsión, así como de estar vinculado a la delincuencia organizada.

Para el académico de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de seguridad, Francisco Jiménez Reynoso, este caso es un parteaguas , al señalar que desde el gobierno Federal se había evitado investigar a servidores públicos de Morena por presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada .

"Este es un parteaguas porque el partido en el poder federal se había caracterizado por defender a capa y espada a los correligionarios, a Adán Augusto por señalamientos muy fuertes, pero en México pesa más lo político que lo jurídico".

Prevén reajustes en los grupos delincuenciales cercanos a Tequila

El académico consideró que el municipio de Tequila "se gobierna solo", al asegurar que los empresarios que se ubican en la zona se organizan entre ellos mismos para llevar a cabo sus actividades diarias.

Sin embargo, Jiménez Reynoso asegura que dicha situación sienta el precedente para que sigan las indagatorias por presuntos nexos criminales de políticos de todos los niveles de gobierno .

Por otro lado, no descarta que exista un "reacomodo" o reajustes en los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona Valles donde está ubicado el municipio de Tequila tras la detención de su alcalde y otros servidores públicos municipales.

" No se puede descartar un reacomodo y reajustes porque es la región colindante, es la región Valles, puede haber repercusiones ".

Por lo pronto, se espera que en las próximas horas se estará convocando al pleno del ayuntamiento para nombrar a un presidente interino, previendo que pueda ser el mismo suplente de Diego Rivera, Omar Alejandro Ramírez.

Mientras tanto, personal de la Policía del Estado ha tomado el mando del municipio de Tequila para garantizar la paz del municipio, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), reforzando además el blindaje del municipio.

