La tequilera José Cuervo ha sido una de las víctimas vinculadas a acciones delictivas y violentas cometidas durante la Administración de Diego Rivera Navarro, alcalde por Morena en Tequila .

La emblemática empresa sostuvo un fuerte conflicto con el funcionario que comenzó desde supuesto incumplimiento tributario y culminó en una acusación formal por extorsión. Te compartimos los detalles sobre una de las denuncias más importantes que mantiene Diego Rivera Navarro, el hoy detenido tras la ejecución de la "Operación Enjambre" en el municipio de Jalisco .

Rivera Navarro vs José Cuervo

Todo comenzó cuando José Cuervo se negó a pagar impuestos al Ayuntamiento de Tequila por 60 millones de pesos , lo que consideró una cifra "sobrevaluado", pues era mucho mayor a lo que pagaban en años anteriores.

Ante la negativa de la Tequilera 1800 en el municipio mencionado, el Gobierno local, encabezado por Rivera Navarro, clausuró la fábrica y fue tomada por policías municipales. El edil argumentó que esta acción respondió a supuesta falta de pago del impuesto predial y de licencias de construcción, urbanización y operatividad.

Ante esta problemática, José Cuervo sostuvo una reunión el 10 de diciembre en Palacio de Gobierno con los representantes locales, en donde funcionarios de Jalisco y del Gobierno federal fungieron como mediadores.

En su momento, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, explicó que la empresa consideró excesivo el cobro de impuestos y otras multas. Tras la reunión, representantes de José Cuervo y el alcalde Diego Rivera Navarro se comprometieron a llevar a cabo acciones administrativas para solucionar, con certeza jurídica, el conflicto: el municipio emitirá una resolución para definir con claridad el área urbana del terreno y actualizar la información catastral correspondiente; la empresa atenderá las obligaciones fiscales del impuesto predial y las licencias de urbanización .

Hasta ese día, todo marchaba en supuesta calma y diplomacia. Sin embargo, al día siguiente, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que existe una denuncia ante la Fiscalía Estatal "por el tema de la empresa tequilera José Cuervo" en contra del edil y algunos funcionarios del municipio por extorsión.

Lemus: Hay vicios de ingobernabilidad en Tequila

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó que el Pueblo Mágico se viera envuelto en este y otros conflictos vinculados con la política y la violencia de género debido a sus gobernantes.

"[...] queremos que las inversiones sigan llegando al municipio de Tequila, que más fábricas puedan ampliar sus operaciones, nuevas fábricas de tequila lleguen a este municipio; pero con políticas públicas de clausura de empresas como la que se intentó hacer con [José] Cuervo, nadie se anima a llegar por eso", señaló el gobernador.

Lemus aseveró que las diversas denuncias en contra de Diego Rivera Navarro por extorsión, los señalamientos por parte de empresarios, tequileros y comerciantes por corrupción y las denuncias por violencia de género presentadas por regidoras, han originado las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República (FGR). Sentenció que estas indagaciones en su contra son ejemplo de que en el municipio de Tequila hay "vicios" de ingobernabilidad.

La detención de Rivera Navarro

Este 5 de febrero, el alcalde de Tequila fue detenido como parte del "Operativo Enjambre", una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales: forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con información emitida por Omar García Harfuch.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

