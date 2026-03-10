Servicio Estatal Tributario llama a contribuyentes de Jalisco a regularizar adeudos fiscales

El Servicio Estatal Tributario (SET) hizo un llamado a los contribuyentes de Jalisco a regularizar sus adeudos fiscales correspondientes al Impuesto Sobre Nómina y al Impuesto Sobre Hospedaje.

El programa contempla la condonación de recargos y multas para contribuciones estatales con adeudos de 2025 y ejercicios anteriores.

De acuerdo con la dependencia, dicho programa tiene una vigencia del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2026. Aplica para regularización voluntaria, requerimientos notificados, facultades de comprobación y créditos fiscales firmes.

Carlos Arias Madrid, jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), explicó que el programa de regularización de contribuciones busca fortalecer la hacienda pública del estado.

Mediante este programa se contempla destinar una tercera parte de lo que se recauda por concepto del Impuesto Sobre Nómina, que es del 3 por ciento, al Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco, que se encarga de la construcción de escuelas, rehabilitación de planteles y mejoramiento de instalaciones y equipamiento de espacios para el aprendizaje.

"Hay que tomar en cuenta que mucho de lo que estamos recaudando se está utilizando para fortalecer el fondo de infraestructura del estado y este programa lo que nos está permitiendo es obtener mayores y mejores recursos para las niñas y los niños del estado" , dijo Carlos Arias.

Este año la meta es incrementar en un 15 por ciento lo que se recaudó el año pasado por concepto del Impuesto Sobre Nómina, que fueron 12 mil millones de pesos.

Además, se espera recaudar una cantidad mayor por concepto del Impuesto Sobre Hospedaje. El año pasado se recaudaron 750 millones de pesos.

Mirna Gabriela Díaz, directora general de Orientación y Servicios del SET, explicó que los contribuyentes pueden acceder a los beneficios del programa de regularización a través de la plataforma.

"Cuando se metan a declarar, automáticamente les va a calcular el recargo y les va a calcular el descuento autorizado del programa; no es necesario que tengan que presentar una solicitud de descuento, simplemente con meterse a la página, declaran su obligación y ahí mismo van a tener el descuento", precisó.

Los contribuyentes pueden recibir orientación en las oficinas de la dependencia ubicadas en la calle Magisterio 1499 esquina Tamaulipas en Guadalajara en un horario de 8:30 horas a 15:00 horas.

