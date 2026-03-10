En la ciudad de Guadalajara se llevarán a cabo múltiples actividades culturales como parte de la estrategia “LATE” —misma que busca acercar la cultura a la población, así como integrar las actividades en la cotidianidad de los barrios—; creando un diálogo genuino entre la creatividad local y el entorno global.

La estrategia prevé actividades culturales temáticas durante todo el año, tal es el caso de "Bien de Noche", que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes. En LATE habrá cinco convocatorias, con 13 modalidades y, al menos, 143 beneficiarios, ya que esta tuvo el 89% de incremento en el presupuesto asignado. Para este 2026, el valor es de cuatro mil 216 millones de pesos.

Erika Crystal Zavala López, coordinadora General de Construcción de Comunidad, indicó que se busca construir desde la colectividad para seguir cuidando a la ciudad.

“Que sea a través de este medio, de la cultura, que sigamos construyendo comunidad. Que nos permita generar, justo, los lazos, las redes que necesitamos afianzar desde la ciudadanía, desde lo colectivo y lo comunitario. Y que también sea un pretexto para salir, conocernos y seguir cuidando a Guadalajara de la misma manera en que Guadalajara nos ha cuidado”.

Otras acciones son "Guadalajara Lee", que incluye el lanzamiento de un sitio web. Además, con la Editorial GDLee, habrá 25 libros digitales de acceso libre; un repositorio GDLee; más de 500 títulos de acceso libre; lecturas de libros GDLee en espacios públicos; 30 presentaciones de libros y más de 64, entre otras.

Asimismo y de cara a la Copa Mundial de 2026, habrá una activación cultural conocida como “Guadalajara Mundialista”, que implica el proyecto Corazones de comunidad, puntos de Cultura, centros culturales, museos de la ciudad, entre otras, en más de 70 colonias, 11 comunidades, más de 35 actividades en museos y galerías urbanas

Zavala indicó que también se están interviniendo espacios que podrán utilizarse para proyectos del gobierno de Guadalajara: “Los espacios que se están interviniendo en obra pública hoy, formarán parte de un proyecto que se llama Corazones de Comunidad”.

También habrán talleres especializados, gala del ballet folclórico, Gala del Mariachi municipal, fiesta de la música, cursos de verano, entre otras.

AO

