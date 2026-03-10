Este martes 10 de marzo la Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de una mujer, quien presuntamente estaría involucrada en la muerte de la regidora Blanca Esthela Álvarez, la regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, quien fue encontrada sin vida al interior de su vehículo en una brecha del municipio el pasado 13 de febrero.

Se trata de Blanca Lorena “N”, a quien se le investiga por su presunta participación en los hechos que derivaron en la muerte de la regidora, y quien fue capturada gracias a una orden de aprehensión vigente emitida en su contra a partir de las pruebas relacionadas con el caso.

La causa de la muerte fue asfixia por estrangulación

La Fiscalía de Jalisco recordó que los dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte de la mujer fue asfixia por estrangulación, por lo que de inmediato esta Fiscalía comenzó las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

Fue así que, a partir del avance de las indagatorias, el Ministerio Público pudo identificar a Blanca Lorena “N” como presunta partícipe de estos hechos, puesto que se presume que se reunió con la víctima antes de que ya no se tuviera contacto con ella, sin dar más detalles sobre los hechos.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por Policías de Investigación en calles de la colonia El Charco, en el municipio de Mazamitla, para llevarla ante el juzgado que la requería y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.

¿Quién era Blanca Esthela Álvarez Chávez?

Blanca Esthela Álvarez Chávez era la regidora por el partido político Movimiento Ciudadano en el cabildo del municipio de La Manzanilla de la Paz, en el Estado de Jalisco, en la actual administración. Su carrera en el ámbito político la llevó a postularse en dos ocasiones para el puesto de presidenta municipal, incluyendo los comicios pasados de 2024.

Al mismo tiempo, la mujer desarrollaba también actividades empresariales en el sector turístico. Hasta el momento se desconocen las líneas de investigación que se siguen por el asesinato de Blanca Esthela, por lo que no es posible conocer si se trató de un hecho relacionado con la política, con su incursión en el sector turismo o si derivó de temas personales.

AS