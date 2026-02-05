Este jueves, en rueda de prensa semanal del gabinete de seguridad, el secretario en la materia, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que ya ha tomado el mando de Tequila para garantizar la paz del municipio , en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), reforzando además el blindaje del municipio.

Afirmó, como parte de estas acciones se ha comenzado la revisión administrativa la Policía de Tequila, no considerándola una intervención, sino una verificación de datos de sus elementos: necesitan conocer con cuántos policías cuentan, cuántos están localizables y si todos cuentan con sus exámenes de Control y Confianza, así como cuál es el armamento con el que se cuenta en la Comisaría.

Añadió, mientras tanto se analizan las labores que se asignarán a los policías municipales, por ejemplo, cuestiones viales.

" De momentos estaremos coordinados con el subdirector de la Policía y su inmediato al mando. Ya posteriormente se revisaría si asigna a un nuevo comisario . Por ahora estará la Policía Turística Estatal en el centro, en lo que es la cabecera municipal. La Policía Estatal de Caminos ya se encuentra ahí en las inmediaciones y en las principales rutas agaveras; y la Policía Regional se estará haciendo cargo de los reportes que pudieran salir en la zona. Y por supuesto, estamos trabajando con Defensa y con Guardia Nacional", afirmó Juan Pablo Hernández.

Las autoridades estatales descartaron haber tenido conocimiento del operativo en el cual se detuvo a Diego Rivera Navarro, su Comisario Juan Manuel "P", su director de Obras Públicas y el de Catastro. Sin embargo, añadió el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, el mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, le informó de la aprehensión al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, una vez que esta se llevó a cabo, manteniendo en todo momento la comunicación.

Por otra parte, descartaron que esta situación vaya a disminuir la afluencia de personas en este municipio, considerado como Pueblo Mágico desde 2003.

El Fiscal de Jalisco recordó que en el Estado se cuenta con por lo menos cuatro carpetas de investigación en contra de Diego Rivera Navarro , sin contemplar las indagatorias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción, pero insistió, la aprehensión por parte de la SSPC tiene que ver exclusivamente con temas del fuero federal, librando los cuestionamientos de por qué en la Entidad no se le había detenido.

Junto con el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, dijeron desconocer los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado y el Cartel Nueva Generación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF