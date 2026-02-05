El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicó la detención del alcalde de Morena en Tequila, Diego Rivera Navarro, funcionario acusado por extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG).

En sus redes sociales, Harfuch, anunció la detención, como parte de la " Operación Enjambre ", una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales: forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica.

Detalles de la detención

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

La detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro. Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila , mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

En el mismo operativo fueron detenidos tres funcionarios municipales: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos son señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CNG.

Las fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, durante un evento público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CNG.

