Esta mañana, el gobierno federal anunció la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, en compañía de los siguientes funcionarios públicos del municipio: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas. Las detenciones, de acuerdo con la información presentada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, se enmarcan en un operativo de combate contra la corrupción y la extorsión.

Sin embargo, el exalcalde de Tequila, ya había sido denunciado por otros delitos. A finales del 2025, Diego Rivera Navarro ya enfrentaba ocho denuncias en su contra entre las que destacaba una por extorsión a la empresa tequilera José Cuervo, una por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (Munat) y tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento.

Las denuncias fueron contestadas por el propio exalcalde de Tequila con las siguientes palabras:

"Si en algún momento, las regidoras se sintieron ofendidas de alguna manera o de alguna variante, que a mi pensar, yo jamás lo he provocado de esa manera, desde ahorita les digo: yo les ofrezco una disculpa de corazón. La verdad es que no va por ahí, no me interesa pelear con ellas para nada" aseguró en un video compartido en redes sociales.

Después de la polémica disculpa, el entonces alcalde de Tequila argumentó que toda la situación era un tema político en el que se habían visto involucrados medios y personas en redes sociales. "Todo el país gira en torno al municipio de Tequila; somos los más peligrosos personajes de la política en este momento" dijo como posible causa del embrollo y continuó explicando la naturaleza de las denuncias.

El propio Navarro confirmó que las denuncias se habían presentado por dos servidoras de oposición y una del partido propio. Sin embargo, el entonces presidente municipal aseguró que no tenía persecución en contra de nadie y su trabajo era solo gobernar. "No es nuestro interés estar en contra de las mujeres... Yo soy un hombre, un caballero" aseguró.

Por último, señaló que "Una cosa es que tengan una denuncia en mi contra pero una cosa muy diferente es que esas denuncias se consumen" y al menos en ese caso, las tres denuncias fueron sentenciadas con variaciones del siguiente párrafo: "Se declara la inexistencia de la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Diego Rivera Navarro y Oscar Leal Landeros". Al menos de acuerdo con el video presentado por Navarro, el suceso se consideró un asunto concluido.

No obstante, el día de hoy fue detenido en un operativo conjunto en el que trabajaron personal de Defensa, Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

