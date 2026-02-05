Esta mañana el secretario de Gobierno del Estado de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, descartó que en Tequila exista una ingobernabilidad luego de la detención de su alcalde, Diego Rivera , de su Comisario y otros dos funcionarios, y pese a las denuncias que se siguen en contra del munícipe a nivel estatal y federal.

"En el Gobierno de Jalisco, no vemos un riesgo de ingobernabilidad, es decir, hemos teniendo contacto con el cuerpo edilicio, con los regidores e integrantes de los diferentes grupos edilicios, también esperando que exista un procedimiento oficial por parte de la Fiscalía General de la República y de la situación legal del alcalde", manifestó Zamora Zamora.

Explicó que debido a que no puede estar el Ayuntamiento sin presidente municipal, en las próximas horas se estará convocando al Pleno del Ayuntamiento para nombrar a un presidente interino, previendo que pueda ser el mismo suplente de Diego Rivera, Omar Alejandro Ramírez Velez.

"Una vez que se defina la situación legal del presidente municipal, nosotros estaremos en condiciones de emitir un posicionamiento", añadió el secretario.

Cuestionado sobre si desde el Gobierno de Jalisco se conocía la posible relación entre Diego Rivera Navarro y el crimen organizado, como señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como lo señalaron en diversas ocasiones habitantes de Tequila, el secretario General de Gobierno prefirió omitir comentarios, y por el contrario, envió un mensaje a las y los ciudadanos del municipio de que existe control del municipio.

"Yo quisiera reservarme estos comentarios, eso será el producto de la propia investigación y de los datos o a las siguientes investigaciones. Pero para nosotros si es importante enviar el mensaje a la población de Tequila, de que la tranquilidad de municipio va a seguir en paz, que es un municipio que va a tener gobernabilidad, seguridad y, por supuesto, que es un municipio con tanta dinámica económica, con tanta inversión, con las generaciones de empleo que en un municipio; que es además un Pueblo Mágico, que tiene una vocación turística y que nosotros vamos a cuidar para que siga siendo el más emblemático a nivel nacional", finalizó el secretario.

Por otra parte, adelantó que, debido a que el comisario de Tequila, Juan Manuel "P", la Secretaría de Seguridad del Estado, en coordinación con la Federación, ya ha tomado el control de la seguridad del municipio.

