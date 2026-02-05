El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, anunció este jueves 5 de febrero la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, a quien acusan de presuntamente extorsión a empresas cerveceras y tequileras del Estado, y de vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG).

Dicha detención se realizó como parte de la 'Operación Enjambre', una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales.

Lee también: Salvador Zamora descarta ingobernabilidad en Tequila tras detención del alcalde

Los 3 funcionarios que fueron detenidos junto con el alcalde de Tequila

Además del alcalde del Pueblo Mágico, también fueron detenidos tres funcionarios más, de acuerdo con lo informado por Harfuch.

"También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas", informó Harfuch en su cuenta de X.

Se trata de: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos son señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CNG.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

La Operación Enjambre forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica, como la industria tequilera, uno de los sectores emblemáticos de Jalisco.

Con información de EFE

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA