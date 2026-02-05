Este jueves 5 de febrero, se informó la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro —quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024—, así como la de otros funcionarios públicos.

Por medio de su cuenta oficial de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch formó parte de la Operación Enjambre.

¿Qué es la Operación Enjambre?

El 22 de noviembre 2024, Omar García Harfuch dio a conocer la llamada Operación Enjambre, la cual tiene como objetivo buscar la detención de funcionarios que favorecían los actos delictivos de grupos criminales en el Estado de México.

La operación inició tras el descubrimiento de los restos de 10 personas en dos pozos de Nicolás Romero en abril 2024. Las labores de localizar y cumplimentar órdenes de aprehensión siguen vigentes por parte de fuerzas federales.

Alcalde de Tequila fue detenido junto con tres presidentes municipales

En la misma publicación de X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto con tres presidentes municipales del Estado de México.

La detención se ejecutó derivado a varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado por la Secretaria de Defensa Nacional, la Secretaria de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con autoridades estatales, el alcalde de Tequila es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, y sus presuntos nexos con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG).

