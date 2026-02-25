Tequila abre nuevas cuentas y cubre nóminas de empleados municipales

El Gobernador Pablo Lemus confirmó que el Ayuntamiento de Tequila abrió nuevas cuentas para recibir recursos públicos y cubrir sus obligaciones, como el pago a empleados del municipio, esto luego de la detención del exalcalde de Tequila , Diego Rivera Navarro, el pasado 5 de febrero en un operativo federal.

Desde principios de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) congeló las cuentas municipales al tratarse de una investigación en curso en contra del expresidente municipal, investigado por presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG) y por los delitos de extorsión contra comerciantes y empresarios y secuestro contra excandidatos a la alcaldía del Pueblo Mágico en 2021.

Lemus Navarro indicó que policías, bomberos, trabajadores de aseo público y empleados municipales ya recibieron sus pagos atrasados . Además, el pleno del Ayuntamiento aceptó la recomendación del Gobierno federal al nombrar como comisario de la policía a un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Tequila va bien. Honestamente, teníamos esta semana, si no mal recuerdo hoy, la reapertura del Museo del Tequila con una exposición, porque el Gobierno del Estado está retomando ya el control del museo que había sido dado en comodato hace décadas al municipio de Tequila. Lo vamos a recuperar nosotros, vamos a llevar una exposición".

Señaló que los hechos de violencia registrados desde el domingo pasado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", exlíder del CNG, obligaron a postergar la exposición programada para estos días en el Museo Nacional del Tequila.

Otra de las investigaciones que pesa sobre Rivera Navarro, a cargo de la Fiscalía General de la República, es haber convertido este recinto en su residencial personal y en oficinas, realizando modificaciones sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El exedil cerró el museo a visitantes en octubre de 2024.

