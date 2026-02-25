Hallan tomas clandestinas de hidrocarburo en Tala y Tototlán

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó de la apertura de cuatro carpetas de investigación por el hallazgo de 9 tomas clandestinas de hidrocarburo en los municipios de Tala y Tototlán.

De acuerdo con la carpeta de investigación, personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional localizaron siete tomas clandestinas de hidrocarburo, ubicadas en los kilómetros 338+304 del poblado El Refugio, 305+519 en el fraccionamiento Acacias y 282+424 en el poblado de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Tala.

Asimismo, en el kilómetro 181+000 del poblado Coinan Grande del municipio de Tototlán, se localizaron dos tomas, las cuales estaban ubicadas en los tramos Castillo- Zapopan y Degollado Castillo, del poliducto Salamanca-Guadalajara, respectivamente.

El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración de las carpetas de investigación por estos hechos en los que no se reportó ninguna detención.

El 21 de febrero, la Policía del Estado informó del hallazgo y aseguramiento de una toma clandestina y cerca de 20 mil litros de hidrocarburo, con un valor estimado de cerca de medio millón de pesos, en la comunidad de San Antonio El Chico, en Zapopan.

