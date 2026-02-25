Jalisco retoma clases presenciales con 50% de ausentismo

Las escuelas públicas de Jalisco retomaron las clases presenciales con un 50 por ciento de ausentismo de los estudiantes este miércoles, luego de dos días de suspensión por los hechos de violencia registrados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en algunos municipios al interior del Estado.

El secretario de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, a firmó que no se registran afectaciones en ninguno de los 15 mil planteles educativos de la entidad. El funcionario detalló que en algunas comunidades de la región Costa Sur se realizan reparaciones de caminos.

En la zona de la Sierra Madre Occidental, dijo, algunas escuelas mantuvieron actividades virtuales, mientras que en Tapalpa , donde se llevó a cabo el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", regresaron algunos planteles a la presencialidad.

"Son muy pocas las escuelas que no abrieron. Insisto, son escuelas a las que se les dio esa posibilidad, reportándose con su supervisión y jefatura de sector. Esto es porque ya sea el maestro o los maestros no pudieron llegar por cuestiones de fuerza mayor. Hay todavía muchas reparaciones que se están haciendo, no tanto en el Área Metropolitana, me refiero a los municipios que hacía alusión, en las regiones que mencioné".

El secretario afirmó que no hay mayor presencia policial en los planteles educativos más allá de los patrullajes ordinarios. Algunas escuelas que refirieron no poder retomar actividades presenciales lograron abrir sus puertas a la comunidad estudiantil gracias a los trabajos de retiro de vehículos calcinados, indicó.

Por su parte, comentó que a la fecha se reporta un avance del 90 por ciento en la preinscripción de alumnos al siguiente ciclo escolar. Hizo un llamado a que padres y madres de familia realicen el proceso para que sus hijos e hijas puedan ingresar a la escuela que fue su primera opción.

