Este miércoles la Fiscalía de Jalisco emitió un llamado a la ciudadanía para que acuda a interponer las denuncias correspondientes en caso de haber sido víctimas de los distintos hechos ocurridos el domingo 22 de febrero.

Señaló que las personas que se vieron afectadas por los robos e incendios de sus vehículos o negocios tras los hechos del domingo pasado pueden denunciar en las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en la calle 14, número 2567, en la Zona Industrial, en Guadalajara, en donde ya se instalaron agencias especiales del Ministerio Público.

Para mayor información sobre el proceso y los requisitos a presentar, las personas pueden comunicarse vía WhatsApp al teléfono 33 1046 6984, que se encuentra disponible para orientación y resolver dudas.

Del mismo modo, afirmó la Fiscalía, la totalidad de las delegaciones regionales está disponible para recibir las denuncias de hechos ocurridos fuera de la Zona Metropolitana.

Para conocer más información sobre las direcciones de las agencias ubicadas al interior del Estado, con el objetivo de acudir a denunciar, la ciudadanía puede acceder al siguiente enlace: https://fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales .

MB