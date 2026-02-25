Reportan seis casos activos de Gusano Barrenador en Jalisco

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), reportó seis casos del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

En lo que va de la semana epidemiológica número ocho, de los casos confirmados conforme al protocolo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se localizaron dos casos en Pihuamo, así como un caso en los municipios de Tecalitlán, Cuautitlán de García Barragán, Santa María del Oro y en Encarnación de Díaz.

Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura en Jalisco, solicitó a la ASICA que se desplegara un grupo de técnicos en brigadas sanitarias para la búsqueda activa de animales afectados dentro de las unidades de producción y traspatios.

Entre las acciones para detectar a tiempo la mosca Cochliomyia hominivorax, portadora de esta plaga, destaca la instalación en un perímetro de riesgo cercano a las zonas donde se detectaron los últimos casos de rutas de trampeo cilíndricas que cuentan con atrayentes para insectos con el fin de monitorear su curso.

Las dependencias federales y estatales mantienen coordinación permanente para contener la plaga. CORTESÍA

SADER reiteró que no existe riesgo por el consumo de carne debido a que el gusano no se transmite por ingesta y los cárnicos provenientes de establecimientos de matanza o rastros cumplen con procesos confiables para la obtención de la misma.

Ante los casos positivos, el Gobierno de Jalisco reitera el llamado a los ganaderos y a la población en general, a reportar posibles gusaneras a los teléfonos del CPA, 800-751-2100, y SENASICA, al 55-3996-4462, disponibles las 24 horas del día. De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, el contacto se puede hacer al número telefónico de ASICA Jalisco , al 3330-30-8077.

En el panorama nacional, al corte de la semana epidemiológica número 8, el SENASICA reporta 16 mil 190 casos de gusano barrenador , de los cuales 783 permanecen activos, siendo los Estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz los que más casos acumulan. El gusano barrenador afecta a todos los mamíferos de sangre caliente, incluyendo ganado, mascotas, fauna silvestre y seres humanos.

