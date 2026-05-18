Este lunes se dio a conocer la actualización del Mapa Único de Inundaciones (MUI), el cual es impulsado por el Instituto Metropolitano de Planeación en coordinación con los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y sus direcciones de Protección Civil, así como la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

Es a partir de esta actualización que se dio a conocer que en el último año se identificó un mayor número de túneles riesgosos durante las lluvias, representando un peligro transitar por ellos ante el riesgo inminente de inundación, alcanzando un total de 35 túneles o pasos suprimidos considerados como sitios inundables, de acuerdo con lo informado por Aldo Gil Pérez, director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del Imeplan.

En comparación, el año pasado eran apenas 12 los túneles identificados como riesgosos en este sentido.

De los 35 túneles o pasos a desnivel en riesgo, 10 son considerados como Zonas Críticas, es decir, al transitar por ellos el riesgo es todavía mayor debido a sus características físicas, el tiempo en que se inundan, la altura que alcanza el agua, entre otros riesgos.

Siete de estos 10 puntos corresponden a Guadalajara (avenida Inglaterra y López Mateos; avenida Inglaterra e Independencia; calle Roble; Hidalgo; Glorieta Arcos del Milenio; Plan de San Luis y Glorieta Colón hacia Américas), dos a Zapopan (López Mateos Sur y Cubilete) y uno más a Zapotlanejo (Ávila Camacho y Calle Naranjo).

En lo general, señaló Gil Pérez, este año el MUI presenta modificaciones en cuanto a la medición y monitoreo de los Sitios en de Inundación Recurrente (SRI), pues algunos de ellos se han agrupado ahora bajo el concepto de "Sitio inundable", el cual pude contener uno o más sitios en riesgo de inundación, es decir, los puntos se han zonificado. De esta forma, ya no es posible comparar el número de SRI como se documentaban en el MUI desde 2019.

Transforman el MUI para conocer mejor el entorno y sus riesgos

En este sentido, el MUI reporta este año un total de 310 sitios inundables (de los cuales 188 son de mayor riesgo), mientras que el año pasado se documentaron 363 SRI. Esto, reconoció el director de Planeación Territorial y Gestión Urbana del Imeplan, no quiere decir que en la ciudad existan menos SRI, sino que ahora se muestran agrupados con el objetivo de que la ciudadanía pueda conocer mejor su entorno.

Reportado de esta forma, detalló Aldo Gil, el MUI ahora permite que las personas puedan conocer no solo el cruce donde se ubica el riesgo de inundación, sino las extensiones que puede llegar a abarcar una zona de riesgo, y cuáles son las áreas son las de mayor peligro.

"Para este año hicimos un proceso técnico en el cual nos esforzamos en transformar el Mapa Único de Inundaciones en una herramienta precisa, y diseñada para ofrecer claridad que tiene el objetivo de informar, prevenir y mitigar afectaciones y impulsando una respuesta más eficaz a los desastres en el Área Metropolitana de Guadalajara", dijo el director.

"Ahora los sitios inundables son representados en polígonos. En años anteriores, los sitios se denominaban sitios recurrentes de inundación y eran puntos. Ahora, todo este año hicimos un trabajo para, pasar de puntos a polígonos, y ese es uno de los grandes nuevos elementos que estamos presentando, pudiendo identificar las zonas críticas visibles", añadió Gil Pérez.

Los polígonos de riesgo pueden ser consultados en la liga https://zoom.imeplan.mx/mapa. Es necesario acceder a la opción "Temas prioritarios" y una vez ahí seleccionar la opción "Resiliencia" y posteriormente la pestaña "Sitios inundables 2026".

Por su parte, Sergio Ramírez López, director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, destacó por su parte el esfuerzo de cada una de las coordinaciones municipales del AMG, los ayuntamientos y todas las autoridades involucradas en la elaboración y actualización del MUI, pues se trata de una herramienta sumamente importante para la prevención de la ciudadanía al habitar y transitar en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los riesgos ahora serán reportados en tiempo real

Ramírez López añadió que ya se trabaja también para que estos polígonos de riesgo puedan ser reportados a la población a través de la aplicación "Jalisco Alerta", a fin de que las personas puedan conocer en tiempo real la probabilidad de inundación en su entorno.

Además, dijo, se trabaja en la incorporación de el MUI en el sistema general de Google Maps, a fin de que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real los riesgos de inundación en sus rutas, como ocurre ya con el sistema Waze, y se espera que esto pueda estar ya operando para el próximo temporal, que inicia formalmente a mediados de junio.

"Este proyecto fue resultado del trabajo técnico coordinado por Imeplan con el apoyo de Protección Civil de los municipios y del estado. La integración del MUI a Jalisco Alerta representa un paso importante para fortalecer la prevención y brindar herramientas más útiles y oportunas a la ciudadanía, especialmente de cara a eventos de talla mundial que vivirá nuestra ciudad", señaló Ramírez López.

"Sin una instancia metropolitana como Imeplan, sería mucho más difícil acceder a información especializada que permita fortalecer nuestra capacidad de respuesta y prevención. Hoy vemos un esfuerzo muy importante para llevar los datos técnicos a la implementación y a la acción coordinada entre municipios, el Gobierno del Estado y el Imeplan, bajo el liderazgo de Patricia Martínez", expresó por su parte Ana Rosa Vergara Ángel, Presidenta de la Junta de Coordinación Metropolitana y Alcaldesa de Juanacatlán.

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Para saber más

Los sitios inundables reportados por el MUI 2026 son polígonos que pueden cubrirse de agua superando los 30 centímetros de altura. Por otra parte, las zonas críticas son áreas dentro de esos polígonos donde las afectaciones son más severas, como ingreso de agua a viviendas, riesgo de arrastre de vehículos o afectaciones importantes a la movilidad.

Estos son los 35 pasos a desnivel en riesgo de inundación según el MUI 2026

Anillo Periférico Sur y Calle Chihuahua Anillo Periférico Sur y Calle del Deportivo Carretera Libre a Zapotlanejo y Av. Tonalá C. Naranjos y Av. Ávila Camacho Paso a desnivel Av. Ávila Camacho y Reforma Anillo Periférico Ote. y Artesanos Av. Enrique Díaz de León Nte. y Av. Cvln. División del Nte. Av. Plan de San Luis y Av. Jorge Álvarez del Castillo Av. Adolfo López Mateos Nte. y Calle Colomos Av. Hidalgo y Costilla y Humboldt Javier Mina y Calz. Independencia Héroes Ferrocarrileros y Chicago Av. Gobernador Luis G. Curiel y Av. Washington Av. 8 de Julio y Washington Calle Roble y Washington Av. Inglaterra y Av. Niños Héroes Calz. Lázaro Cárdenas Pte. y Av. Mariano Otero Av. Patria y Av. Cristóbal Colón Av. Ávila Camacho y Américas, centro Zapopan Paso a desnivel Salida de Plaza Patria (túnel poniente) Paso a desnivel Entrada Plaza Patria (túnel poniente) Av. Patria y Av. Manuel Ávila Camacho Paso a desnivel Periférico Norte de Altagracia Av. Juan Gil Preciado y Bv. Valle Imperial Av. Inglaterra y Av. Los Pinos Av. Inglaterra y Salida Bosques Vallarta Carr. Guadalajara - Tepic, San Juan de Ocotán Paso a desnivel de Periférico Norte y Calzada del Servidor Público Paso a desnivel Incorporación de Periférico Norte a Av. Acueducto Av. Novelistas y Av. Juan Palomar y Arias Av. Patria y Av. Vallarta Calz. Central y Av. Vallarta Av. Nicolás Copérnico y lateral Morelia-Guadalajara Av. Colón y Lázaro Cárdenas Periférico y López Mateos

MF