Luego de que se diera a conocer que el Rey de España, Felipe VI, visitará Jalisco para presenciar el partido que disputarán Uruguay y España el próximo 26 de junio , el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, celebró la noticia y añadió que le enviará una nueva invitación para que presencie el concierto que Plácido Domingo ofrecerá en esas fechas.

Te puede interesar: Pablo Lemus confirma apoyos económicos para víctimas de explosión en Amatitán

"Estamos felices de que el rey haya aceptado la invitación. Será una visita histórica. La gente de Jalisco y el pueblo de España somos hermanos de sangre, de cultura, de cariño. Y, bueno, va a ser un gran honor recibir al Rey Felipe en Jalisco", señaló Lemus Navarro.

La visita de Felipe VI y la Reina consorte de España, Letizia Ortiz, responde a la serie de cartas de invitación emitidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, según han dado a conocer medios internacionales de comunicación.

Lemus buscará que los reyes asistan a concierto de Plácido Domingo

Sin embargo, desde el pasado 27 de abril el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ya había anunciado que él también había hecho llegar una invitación a los reyes españoles para que visitaran la entidad y pudieran disfrutar de la justa deportiva.

Ante ello, añadió que enviará una nueva carta invitación a través de las vías diplomáticas, para que los reyes consideren llegar a Jalisco antes del partido entre Uruguay y España que se disputará en el Estadio Guadalajara (antes Akron), a fin de que puedan disfrutar de un concierto que, se prevé, ofrezca el tenor Plácido Domingo.

"La verdad es que nos da muchísimo gusto que el Rey Felipe y su esposa hayan aceptado esta invitación para visitar Guadalajara, para estar en el marco del partido de fútbol de Uruguay-España. Quiero ahora extenderle al rey, a su señora esposa y a su comitiva, una invitación adicional, porque la noche previa al partido, es decir, el día 25, el maestro Plácido Domingo va a brindar un concierto en el Conjunto de Artes Escénicas", manifestó el mandatario estatal, añadiendo que muy seguramente estarían encantados de escuchar al tenor.

También puedes leer: Así será el esquema de seguridad para resguardar el Mundial 2026 en Jalisco

Aunque el viaje no corresponde a una visita de Estado ni incluye un carácter político formal, esta será la primera visita que el rey de España haga a México desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia de la República en 2024 , y tras el distanciamiento diplomático que surgió entre ambas naciones luego de la petición hecha por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista y la etapa colonial contra los pueblos originarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP