Con labores de limpieza y desazolve en infraestructura pluvial de Lázaro Cárdenas, personal del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realiza trabajos de prevención de cara a la temporada de lluvias, con el objetivo de mitigar posibles contingencias. Las acciones se llevan a cabo en un horario nocturno, entre las 24:00 y las 4:00 horas, con cierres parciales a la circulación vehicular y en los 15 kilómetros de la avenida, con el fin de minimizar afectaciones al tránsito; los carriles laterales permanecen abiertos, informó el organismo.

La limpieza y desazolve contempla la intervención 65 bocas de tormenta y dos cárcamos en los carriles centrales, así como el paso a desnivel de los Arcos del Milenio. Anoche se trabajó en dirección hacia El Álamo; esta noche se atenderá la infraestructura en sentido inverso, en un tramo de 7.5 kilómetros.

Las acciones forman parte del Plan Preventivo Anual 2026, que comenzó en enero pasado con la limpieza de la Presa Las Pintas, e incluye vasos reguladores, canales pluviales y bocas de tormenta.

El titular del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, resaltó el trabajo conjunto con municipios y dependencias estatales para llevar a cabo los trabajos preventivos. "Estamos realizando una visita de supervisión para consolidar los trabajos preventivos al temporal de lluvias 2026. Los trabajos coordinados desde la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio y los municipios metropolitanos, estamos listos para trabajar, y vamos a preparar durante estos dos días este corredor para recibir el próximo temporal 2026".

En días previos se han intervenido distintos puntos de la metrópoli previo al temporal, como López Mateos, avenida Hidalgo, Periférico e Industria Textil, Servidor Público, Enrique Díaz de León, Circunvalación y José María Vigil, el Nodo Colón, Periférico y Colón, Periférico y Camino al Iteso, entre otros.

La coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, señaló que lo que se busca con estas labores es limpiar el drenaje, salvar vidas y cuidar a los hogares y a la comunidad. Resaltó los trabajos del personal del SIAPA, ante la expectativa de que el temporal de este año traerá lluvias más intensas.

Por último, el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez, afirmó que el objetivo es proteger a la ciudadanía y la infraestructura urbana. "Estamos supervisando los trabajos de desazolve de esta importante arteria como parte fundamental de las acciones que anualmente se realizan para mitigar las inundaciones. El mantenimiento de la infraestructura hidrosanitaria es de vital importancia para la ciudad y en ese contexto seguiremos trabajando", dijo.

MF