Las obras que se llevaron a cabo para el Mundial 2026 en distintos rubros están listas, por lo que Jalisco está listo para recibir el Mundial, aseguró el Gobernador Pablo Lemus.

Infraestructura terminada para la Copa Mundial

El mandatario presumió que en Jalisco, a diferencia de las otras ciudades que recibirán partidos del Mundial en México, las obras están terminadas, entre ellas, el sistema de transporte público masivo BRT que correrá por la carretera a Chapala y que iniciará operaciones a partir del 4 de junio , varios días antes del inicio de la Copa Mundial.

"Pues no es por nada pero somos el único estado que tenemos todas nuestras obras terminadas. El próximo 4 de junio vamos a inaugurar ya nuestro nuevo sistema de transporte que va a unir el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad, los puentes de conectividad, el nuevo estacionamiento de automóviles de plataforma, es decir, todas las obras que nosotros anunciamos con motivo del mundial estarán listas", dijo el Gobernador en entrevista.

El 4 de mayo arribaron a Guadalajara las primeras unidades eléctricas de la Línea 5 Macro Aeropuerto. GOBIERNO DE JALISCO

Zapopan recibirá el primer encuentro

El primer partido en Zapopan será el día 11 de junio entre Corea del Sur y la República Checa.

Destinos turísticos, preparados para visitantes

El Gobernador añadió que también están listos los trabajos contemplados para los municipios más atractivos para el turismo como Tequila y Puerto Vallarta, por lo que estarán preparados para recibir a miles de visitantes durante la justa deportiva.

"Los dos municipios con mayor atractivo turístico, los que más han sido solicitados por los visitantes son Tequila y Puerto Vallarta", comentó.

Ultiman detalles en Puerto Vallarta

A decir de Lemus, no hay ninguna obra que tenga pendientes, ya que todas serán entregadas a tiempo, sin embargo, señaló que la última obra en ser entregada será el sistema de electro movilidad en el municipio de Puerto Vallarta, que sería cerca del 14 de junio.

Postura sobre protesta contra Ley Vicaria

Por otro lado, Lemus adelantó que no apoya la movilización del frente denominado como "Soy Papá, no Criminal", quienes se manifestarían en Casa Jalisco, donde, de acuerdo con el abogado y activista Rodolfo Ruiz, se llevará a cabo una "huelga sin hambre" en contra de la Ley Vicaria.

El Gobernador dijo que está del lado de las mujeres incluso, solicitó la revisión de algunos manifestantes para determinar si son deudores alimentarios y que "puedan ponerse al corriente" con sus parejas y mujeres.

EE