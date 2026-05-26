Precio del jitomate bola se dispara en Guadalajara; llega hasta los 104 pesos por kilo

Los precios del jitomate bola y saladette se mantienen al alza en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El jitomate bola se comercializa desde los 40 pesos por kilo en el Mercado de Abastos y Felipe Ángeles hasta los 104 pesos en tiendas como Merkabastos; el precio varía dependiendo del autoservicio y la calidad.

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En tanto, el jitomate saladette se oferta desde 40 pesos por kilo hasta 60 pesos por kilo en algunas tiendas.

Exportaciones y demanda elevan el precio del jitomate

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), el jitomate bola y saladette fueron de los que más se incrementaron en la última quincena.

"El jitomate bola se disparó porque es un tomate que se exporta a Estados Unidos, tiene alto valor y es de los que más exportamos; el 55 por ciento de la producción se exporta y ahorita los precios están fabulosos para los exportadores; es un tomate de alta calidad", explicó Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Añadió que, mientras haya demanda, el precio del tomate bola se mantendrá alto. En el caso del saladette, explicó que el precio se ha sostenido alto porque hubo una menor producción en Estados Unidos y cayó la producción en Sinaloa.

Aseveró que esta alza "no es un shock de oferta severo en el campo; se trata de un fenómeno predominantemente de mercado y cadena comercial". El problema no está en la producción, sino en la cadena comercial. Se observa una desconexión creciente entre productor y consumidor".

"Lo que nosotros observamos es que el precio al productor no cambia, pero sí le suben los precios en los autoservicios al consumidor", añadió.

Consumidores enfrentan aumentos en frutas y verduras

De acuerdo con el reporte del Grupo Consultor de Mercados, en el último año, los productos que más se incrementaron de precio, además del jitomate bola y saladette, fueron el tomate verde, la lechuga, la cebolla, la papa y la manzana.

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“Hay que estar muy atentos; afortunadamente, la inflación bajó 4.8 por ciento, pero sigue habiendo la presión en otros productos; también está bajando el precio del huevo, entre otros”.

Expuso que el incremento de precios en el mercado de productos puede obedecer a factores como la estacionalidad, reacomodos logísticos y de distribución, mayor presión en centros urbanos.

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