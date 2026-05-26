Capturan a tres presuntos traficantes de droga en Guadalajara y Tlaquepaque

Por su presunta participación en delitos contra la salud y por haber sido sorprendidos en posesión de varias dosis de droga, oficiales de la Policía Metropolitana detuvieron a tres presuntos traficantes de droga en hechos distintos en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque; dos de ellos fueron asegurados en las inmediaciones de la comunidad de Pueblo Quieto.

Gracias a diversas acciones y operativos implementados por la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en conjunto con Comisarías municipales, en lo que va del mes de mayo al menos 10 presuntos vendedores y distribuidores de droga han sido capturados en el Área Metropolitana de Guadalajara y en el municipio de Magdalena.

Las primeras detenciones ocurrieron en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Circunvalación Agustín Yáñez, en la colonia Arcos, en Guadalajara. Los policías detectaron que dos hombres, identificados como Ricardo 'N' y Salvador 'N' de 34 y 46 años de edad, respectivamente, manipulaban bolsas que contenían lo que aparentaba ser crystal. Tras realizar la revisión de protocolo, cada uno llevaba consigo un envoltorio con aproximadamente cuatro gramos de la presunta droga. Ambos fueron detenidos y también les incautaron una motocicleta.

En tanto, la tercera captura se registró en el cruce de las calles José Ignacio Cañedo y Miguel Aldama, en la colonia Los Puestos, en San Pedro Tlaquepaque. El sujeto, César 'N' de 19 años, llevaba consigo 12 envoltorios que también contenían presunto crystal, con un peso aproximado de 13.5 gramos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se llevarán a cabo las indagatorias correspondientes.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco ha implementado acciones para inhibir la venta de drogas en el Área Metropolitana de Guadalajara y capturar a quienes resulten responsables. El pasado viernes, elementos de la Policía estatal capturaron a un presunto traficante de droga en las inmediaciones de la Preparatoria 12, ubicada en el complejo universitario de la colonia Olímpica, en Guadalajara.

Al sujeto, identificado como César 'N' de 46 años, le aseguraron 10 cigarros de aparente marihuana, varios envoltorios con supuesta cocaína y bolsas con material granulado con las características del crystal.

En otras acciones, el pasado 5 de mayo policías estatales capturaron a dos presuntos traficantes de droga y ladrones en Tonalá. Les aseguraron un arma de fuego, un objeto punzocortante y 22 envoltorios de crystal; dos días después, en el mismo municipio, detuvieron a tres supuestos integrantes de la banda "Los paperos", con más de 100 dosis de crystal, marihuana y piedra base de cocaína.

En el municipio de Magdalena, en la región Valles de la entidad, elementos de la Policía Estatal de Caminos capturaron a un presunto distribuidor de droga que llevaba consigo dos bolsas de marihuana con un peso aproximado de 250 gramos, el pasado 9 de mayo.

MF