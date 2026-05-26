Martes, 26 de Mayo 2026

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Gobierno de Jalisco inicia entrega de apoyos a personas cuidadoras

Más de cuatro mil personas recibirán apoyos económicos del programa “Yo Jalisco Personas Cuidadoras”

Por: Marck Hernández

Jalisco destinará 72 millones de pesos para apoyar a personas cuidadoras y a quienes dependen de cuidados en situación de vulnerabilidad. EL INFORMADOR/ M. HERNÁNDEZ.

Jalisco destinará 72 millones de pesos para apoyar a personas cuidadoras y a quienes dependen de cuidados en situación de vulnerabilidad. EL INFORMADOR/ M. HERNÁNDEZ.

Como parte del programa “Yo Jalisco Personas Cuidadoras”, el Gobierno de Jalisco comenzó a dispersar los apoyos económicos dirigidos a personas cuidadoras y a quienes dependen de cuidados en situación de vulnerabilidad.

El programa consiste en la entrega de apoyos mensuales de 2 mil pesos. El número de personas beneficiarias para este año asciende a 4 mil 270, quienes recibirán apoyos con cobertura en 124 municipios. De ellas, más de 3 mil corresponden a personas cuidadoras y más de 800 a personas dependientes de cuidados.

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La coordinadora general de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, resaltó la importancia de apoyar principalmente a las personas cuidadoras, pero también a quienes reciben cuidados, al señalar que este recurso contribuye a cubrir distintos gastos que requieren dichas personas.

“Sabemos que con este dinero no resolvemos todo; con este dinero no cambia el contexto ni las barreras que muchas veces viven en el día a día, pero es una ayuda. Es una ayuda muchas veces para la manutención, el transporte, los medicamentos y los gastos cotidianos que, en ocasiones, sentimos que van creciendo y se nos vienen encima”.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus recordó que Jalisco es el primer estado del país en contar con un sistema estatal de cuidados, así como con una política pública de apoyo a personas cuidadoras, con el objetivo de beneficiarlas, ya que, señaló, enfrentan problemas como horarios laborales poco flexibles que les dificultan acceder a un empleo.

“Una persona cuidadora generalmente no puede tener un trabajo con un horario laboral que no sea flexible. Una persona cuidadora necesita flexibilidad porque nunca se sabe a qué hora deberá atender una situación de emergencia y estar cerca de su ser querido. No solamente es eso; hay personas que han perdido su trabajo por cuidar a un familiar o que han decidido dejarlo para dedicarse al cuidado de su ser querido”.

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La bolsa destinada para este año asciende a 72 millones de pesos, que serán dispersados entre todas las personas beneficiarias.

SV

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