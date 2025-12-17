Esta mañana se hizo la entrega simbólica de nueve canes que fueron adiestrados por funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

De los nueve canes, tres son hembras y seis machos, con edades que oscilan entre los 12 y 18 meses, todos ellos con entrenamiento especializado para funciones policiales, quienes se integrarán al Escuadrón Canino de la Policía de Zapopan.

Durante su mensaje, el comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, subrayó que esta donación representa un paso significativo para consolidar instituciones más sólidas y mejor preparadas, al sumar esfuerzos, conocimientos y buenas prácticas con autoridades internacionales.

"Es una necesidad contar con un equipo especializado, el próximo año tendremos un gran evento y estamos trabajando para estar a las alturas de las circunstancias. Agradezco al consulado de los Estados Unidos por esta capacitación para poder tener una mejor Comisaria".

Katie Stana, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) México, enfatizó que estos canes buscarán apoyar a las y los elementos a detectar de manera oportuna algún tipo de estupefacientes dañinos para la salud.

"Estos no son solo perros, ellos salvan vidas, en los últimos cinco años los perros donados han incautado toneladas de fentanilo. Además, estos perros ayudarán a garantizar la seguridad durante el próximo mundial que realizará en la ciudad".

ESPECIAL

ESPECIAL

Por su parte, Amy Scanlon, cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, reconoció que Zapopan es el primer municipio en recibir la donación de estos caninos que están capacitados en la detección de explosivos y drogas.

"Hoy reciben nueve caninos entrenados para fortalecer esta unidad para convertirse en parte de su familia operativa. Esta es la primera vez que un municipio recibe una donación como esta".

Roberto Alarcón Estrada, coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, agradeció al Gobierno de Estados Unidos esta donación con la cual se buscará disminuir los delitos de alto impacto.

"Hoy Zapopan tiene la mejor policía municipal del país, gracias por la confianza que tiene en este municipio". Durante su mensaje, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, reconoció que con la integración de estos nueves canes a la corporación, se estará fortaleciendo a la policía de Zapopan y a sus escuadrones para garantizar la seguridad de todas y todos.

"Quiero agradecerles al Gobierno de Estados Unidos en donarnos estos perros, y nosotros en Zapopan somos los primeros en recibir este tipo de donativos. Gracias por darse cuenta que en Zapopan tenemos a la mejor policía", dijo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

