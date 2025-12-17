La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) se pronunció ante la amenaza de grupos campesinos de volver a bloquear carreteras, advirtiendo que habrá un "caos generalizado" si se concreta la movilización en esta temporada navideña.

En un comunicado publicado la tarde del día de ayer, la institución expuso que las protestas tendrían consecuencias económicas, sociales y de seguridad, incluyendo retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de bienes esenciales y daños a la actividad productiva, de las cuales "los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad".

La Cámara consideró que "la eventual reactivación de bloqueos reviste una especial gravedad, al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas, periodo caracterizado por una alta movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional. La paralización de las vías de comunicación en este contexto provocará un escenario de caos generalizado, con impactos negativos en la seguridad vial, el turismo, el comercio, los servicios y en millones de familias que se verán impedidas de llegar a sus destinos".

La Canacar dijo que les preocupa el anuncio de grupos de agricultores y transportistas de reanudar bloqueos en carreteras federales y estatales del país , añadió que esas acciones son ineficaces y están fuera de los cauces institucionales y provocan afectaciones directas a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito.

Pidió a la autoridad salvaguardar las carreteras y autopistas porque todo bloqueo afectará el movimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos industriales y, consecuentemente, la cadena de producción.

