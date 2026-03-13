El 19 de marzo, desde hace algunos años, la ciudad de Guadalajara celebra el Día Municipal del Tejuino, dedicado a una de las bebidas tradicionales de la capital de Jalisco, pero, ¿qué es y por qué es tan apreciada la bebida?

Conoce todo sobre el tejuino y cómo será la celebración: fecha y lugar del evento

El tejuino es una bebida elaborada a base de la fermentación de maíz, piloncillo, limón, lima, sal y mucho hielo, y que es muy buscada en la época de calor por ser deliciosa y muy refrescante.

En el año 2020, el Gobierno de México destacó que las fermentaciones tradicionales indígenas se realizan a partir de sustratos ricos en almidones, donde es posible encontrar microorganismos, ácidos lácticos con propiedades probióticas. Un ejemplo de ello es el tejuino, y esta bebida resulta ser un referente en nuestra cultura; se dice que está presente desde hace, aproximadamente, siete mil años.

También señaló que es una bebida de consumo popular en Guadalajara, en Jalisco y en la zona Occidente de México (que comprende los estados de Nayarit, Colima y Michoacán).

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que al tejuino se le considera un tipo de cerveza a base de maíz por el proceso de malteo, donde el grano se germina con agua, se interrumpe la germinación para cocerlo e hidrolizar la mayor cantidad de azúcares (almidones) y la malta resultante se fermenta; esta se da entre 24 y 48 horas. En este proceso se arrojan bacterias patógenas y benéficas; además, se producen algunos ácidos orgánicos como ácido láctico, málico y acético.

El sabor dulce característico de la bebida se debe a los azúcares del piloncillo y a los almidones parcialmente hidrolizados.

Este año, la Feria Municipal del Tejuino en Guadalajara será el domingo 22 de marzo en Paseo Alcalde (entre Avenida Hidalgo y Avenida Juárez) a las 09:30 de la mañana. El evento reunirá a productores y vendedores locales que participarán en la distribución de miles de porciones de esta preparación tradicional.

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