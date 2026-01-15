Tecnológico Superior de Jalisco ofrece 18 carreras para el ciclo 2026-A

Con una oferta de 18 carreras, entre ingenierías y licenciaturas para el calendario 2026 A enero-junio, el Tecnológico Superior de Jalisco (TSJ), informa que está abierto el periodo de inscripciones.

La directora general del Tecnológico Superior de Jalisco, Gloria Luz Rodríguez Gil, explicó que el inicio de clases está previsto para el 19 de enero.

CORTESÍA

"Tenemos inscripciones abiertas para aspirantes egresados de bachillerato, que deseen continuar con sus estudios de nivel superior en este próximo periodo enero- junio 2026. En el Tecnológico Superior de Jalisco, contamos con 18 carreras entre Ingenierías y Licenciaturas", destacó Gloria Luz Rodríguez.

El TSJ es una red de 16 unidades académicas en Jalisco que ofrece 23 programas educativos, entre licenciaturas, ingenierías, maestrías, semi escolarizados y a distancia; además de talleres deportivos, culturales, cívicos, programas de internacionalización y becas.

Entre las carreras destacan las Ingenierías en Animación Digital y Efectos Visuales, en Industrias Alimentarias, en Electromecánica o la Licenciatura en Gastronomía.

Cada unidad académica ofrece educación superior tecnológica pública, de calidad, con carreras con vocacionamiento de acuerdo con la región, con presencia en los municipios de Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, Tamazula, Tequila, Tepatitlán de Morelos, Tomatlán, San Juan de los Lagos, Zapopan, Zapotlanejo y en línea.

Para mayor información sobre la oferta educativa y ubicaciones se puede consultar el sitio web https://www.tsj.mx/

