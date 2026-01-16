El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco ya inició este 2026. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito.

Como parte de los beneficios de contar con la nueva Tarjeta Única, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que este plástico podrá ser tramitado por derechohabientes de los programas gubernamentales Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte . Te diremos qué documentos adicionales tendrás que presentar en tu cita para obtener el nuevo apoyo, gracias al cual obtendrás un subsidio de 3 pesos como usuario del transporte público.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

Retirar dinero en cajeros

Realiza depósitos

Hacer transferencias

Pagar servicios

Hacer compras en línea

Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual

Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita.

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Además de los documentos anteriores, si eres una persona beneficiada por el programa Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte , también tendrás que presentar:

Documentación requerida por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social .

. Llevar la tarjeta actual de Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte para intercambiarla .

