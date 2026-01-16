El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco ya inició este 2026. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Como parte de los beneficios de contar con la nueva Tarjeta Única, el Gobierno de Jalisco dio a conocer que este plástico podrá ser tramitado por derechohabientes de los programas gubernamentales Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte. Te diremos qué documentos adicionales tendrás que presentar en tu cita para obtener el nuevo apoyo, gracias al cual obtendrás un subsidio de 3 pesos como usuario del transporte público.En los servicios incluidos en este plástico se podrá:La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita. Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.Además de los documentos anteriores, si eres una persona beneficiada por el programa Mi Pasaje o Yo Jalisco, Apoyo al Transporte, también tendrás que presentar:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF