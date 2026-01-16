Hace unos momentos, elementos de la Policía Vial Jalisco realizaron el cierre a la circulación del carril central de la avenida López Mateos a la altura del Boulevard Prolongación Mariano Otero en el sentido hacia el sur, rumbo a Periférico, debido a un incidente vial. Oficiales mantienen presencia en la zona buscando agilizar el flujo vehicular.

La vialidad de la extrema izquierda se encuentra clausurada por un par de motociletas mientras se atiende el incidente que no ha sido revelado.

De acuerdo con la aplicación Waze que monitorea el estado del tráfico en vivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la avenida López Mateos presenta tráfico complicado desde su cruce con la avenida Anastasio Bustamante hasta la avenida Niños Héroes.

Por otro lado, se mantiene el cierre a la circulación de los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura de Avenida Guadalupe, en Zapopan, rumbo a López Mateos. Oficiales de Policía Vial Jalisco se mantienen en la zona para agilizar el flujo vehicular, por carriles laterales.

En ese sentido, de acuerdo con Waze, en este momento el flujo es complicado sobre Periférico Poniente Manuel Gómez Morín hasta la avenida López Mateos.

En ambos casos se solicita atender a los elementos de Policía Vial Jalisco en el sitio y tomar rutas alternas siempre que se pueda.

