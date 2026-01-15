Línea 4 del Tren Ligero cumple un mes con más de 820 mil pasajeros

Este miércoles 15 de enero se cumplió oficialmente el primer mes de operaciones de la nueva Línea 4 del Tren Ligero, a cargo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), trasladando en este periodo a 820 mil personas. La cifra representa un promedio diario superior a los 27 mil pasajeros.

De acuerdo con las autoridades estatales, este alcance superó las expectativas de viajes para dicho periodo. Tan sólo en la primera semana, refirió el SITEUR, el nuevo sistema arrancó con 350 mil pasajeros quienes viajaron de manera gratuita.

El Sistema refirió también que "la alta respuesta de la ciudadanía se refleja en un beneficio tangible, con el ahorro estimado de más de 395 mil horas de traslados".

Durante este periodo, los trenes han recorrido más de 143 mil kilómetros a lo largo de las ocho estaciones, en un trayecto que une a Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, las vías corren de manera paralela a las de los trenes de carga.

"La nueva L4 brinda una movilidad más rápida, segura, sostenible y eficiente entre Tlajomulco, Tlaquepaque y Guadalajara, con un horario de servicio de 4:50 a 23:00 horas", señaló el SITEUR mediante un comunicado.

Además, dijo, del total de viajes realizados, 22% se hace con transbordos a otros sistemas de transporte, ya que las personas usuarias de la Línea 4 pueden acceder a transbordos de 50%, con 4.75 pesos, al conectarse con rutas alimentadoras u otros sistemas de transporte masivos, como Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

El beneficio se puede concretar a través del uso de la tarjeta Mi Movilidad, la cual puede adquirirse en las estaciones de la red de transporte masivo del SITEUR y su recarga se puede realizar tanto en estaciones, como en tiendas de conveniencia Oxxo, recordó el organismo.

"El Gobierno de Jalisco reitera que la operación de la L4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, siempre con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad y el servicio a las y los usuarios", finalizó la autoridad estatal.

