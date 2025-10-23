Guadalajara (GDL), Jalisco, es uno de los destinos más culturales del país. El teatro en GDL forma parte del conjunto artístico de la ciudad, y lo mejor es que algunas funciones ofrecen al público precios accesibles, incluso por menos de 200 pesos.

La diversidad teatral brinda al público las mejores experiencias, ya sea para grandes o para chicos. A continuación, te decimos cuáles son las funciones teatrales con un costo desde 100 pesos en Guadalajara, que se presentarán en recintos reconocidos como el Foro de Arte y Cultura, el Teatro Alarife Martín Casillas, el Hospicio Cabañas y más.

Funciones hoy, jueves 23 de octubre en el Teatro Alarife

Como parte de la edición XVII del Festival Internacional de Danza Jalisco, el día de hoy, 23 de octubre, desde el escenario del Teatro Alarife Martín Casillas se presentará esta función que promete transportar a la conciencia, la memoria, la transformación y la odisea del interior humano.

Horario: 20:00 horas

Costo:

100 pesos por entrada general

60 pesos para estudiantes, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad

Venta de boletos:

Para comprar tus boletos ingresa aquí.

Orquesta Filarmónica de Jalisco

Como parte de la tercera temporada 2025 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el día de hoy, jueves 23 de octubre, se presentará en el emblemático Teatro Degollado el programa 3, bajo la dirección de Rodrigo Sierra Moncayo.

El director artístico, José Luis Castillo, promete cautivar a la audiencia con un concierto de creaciones jaliscienses, con composiciones de:

Marisol Jiménez (1978)

Carlos Vidaurri (1961)

Blas Galindo (1910-1993)

Cabe destacar que, para este concierto, los boletos cuestan desde 100 pesos; sin embargo, su precio puede elevarse de acuerdo con el lugar que elijas. Para conocer la disponibilidad de lugares y comprar tu entrada ingresa aquí.

AS