La Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara reveló datos contundentes sobre los hábitos diarios de los conductores tapatíos. Entre enero y noviembre del año 2025, los agentes viales registraron un total de 200 mil 734 sanciones por infringir el reglamento de tránsito vigente .

De este enorme volumen de infracciones documentadas, una mala práctica destaca por encima de todas las demás en la ciudad. Estacionarse en línea amarilla o directamente en la intersección de las calles representa el 43.43 por ciento del total de las penalizaciones emitidas en el municipio tapatío .

En números exactos y fríos, estamos hablando de 87 mil 198 multas levantadas tan solo por esta falta específica. Muchos conductores subestiman esta restricción vial, pensando erróneamente que una parada rápida no afectará a nadie, pero las autoridades advierten sobre el grave peligro que esto genera diariamente.

¿Por qué es tan peligroso ignorar la línea amarilla?

Saúl González, titular de la dependencia municipal, explicó detalladamente que estas restricciones existen por razones fundamentales de seguridad vial. Al dejar un vehículo estacionado en estas zonas prohibidas, se reduce drásticamente el espacio del arroyo vehicular, lo que incrementa de forma alarmante la probabilidad de un siniestro.

Además, cuando un automóvil bloquea una intersección o una esquina, el riesgo de accidentes se multiplica exponencialmente para los peatones. La visibilidad se obstruye tanto para la persona que intenta cruzar la calle como para los conductores que circulan, creando una trampa mortal en la vía pública.

El top 3 de las infracciones más cometidas

Si bien la invasión de la línea amarilla lidera indiscutiblemente la lista, la segunda infracción más común es omitir el pago del estacionamiento en la vía pública . Durante el mismo periodo evaluado, se emitieron 62 mil 680 multas a conductores que ignoraron el uso de los parquímetros.

El tercer lugar de esta lista lo ocupan las temidas sanciones catalogadas como la Clave V. Estas son las penalizaciones más severas en materia de movilidad y se aplican estrictamente por estacionarse sobre banquetas, lugares para vehículos de emergencia, zonas peatonales, andadores o sobre cualquier ciclovía establecida.

El golpe a tu cartera: ¿Cuánto cuestan estas multas?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Ingresos 2026, las multas catalogadas bajo la Clave V tienen un costo altísimo de 6 mil 362 pesos. Por esta falta específica y peligrosa, las autoridades levantaron 36 mil 659 sanciones en los primeros once meses del año pasado.

Un detalle crucial que todo automovilista debe saber es que para estas costosas multas de Clave V no existen los tradicionales descuentos por pronto pago. La única forma de reducir el impacto económico es si el infractor se compromete formalmente a tomar un curso de educación vial.

Para evitar sorpresas desagradables y multas costosas, los expertos recomiendan seguir una serie de tips rápidos y efectivos. El primero y más importante es nunca estacionarse en línea amarilla, ni siquiera bajo la excusa de que será "por cinco segundos", ya que los operativos son constantes.

Otro consejo vital es pagar siempre la tarifa correspondiente del parquímetro en las zonas reguladas y utilizar las aplicaciones móviles oficiales para evitar que se venza el tiempo. Asimismo, es fundamental respetar las banquetas y ciclovías, recordando que son espacios exclusivos para el tránsito de peatones y ciclistas.

Las autoridades de movilidad hacen un llamado urgente a la empatía y al sentido común ciudadano. Cualquier acción, por simple que parezca, como dejar un auto mal estacionado, obliga a las personas vulnerables a bajar al arroyo vehicular, exponiendo su integridad física y poniendo en riesgo su vida.

Como conductores responsables en Guadalajara, la tarea de mantener el orden es una responsabilidad compartida. Respetar el reglamento no solo evita que pagues miles de pesos en sanciones innecesarias, sino que garantiza una ciudad mucho más segura, ordenada y transitable para todos los que compartimos el espacio público.

Conoce cuáles son las multas más frecuentes y cómo proteger tu economía respetando el reglamento vial. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Gobierno de Guadalajara

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