Mery Pozos realiza nueva jornada de bacheo en calles de Guadalajara

A poco más de tres semanas de la primera campaña de bacheo realizada en calles de Guadalajara, la diputada federal de Morena por Jalisco Mery Pozos llevó a cabo una nueva jornada para tapar lo que calificó como “tremendos cráteres” que se encuentran en vialidades de la ciudad, ante el riesgo que representan ante la temporada de lluvias.

La legisladora acusó que el Gobierno tapatío hizo un “desperdicio” de 70 millones de pesos para “remodelar” la Glorieta Minerva. Señaló que esa cantidad pudo haber sido destinada a cubrir todos los baches de la ciudad. Gómez Pozos estuvo acompañada de ingenieros civiles expertos en pavimentación.

Enfatizó que los trabajos realizados por las brigadas cuentan con asesoría de profesionales en la materia en todo momento.

El pasado 23 de marzo, la diputada impulsó una brigada de ciudadanos tapatíos “con el fin de apoyar tareas urgentes de bacheo en varias calles del oriente de la ciudad”. Lamentó que el ayuntamiento destinara una bolsa de 72.5 millones de pesos para estas tareas.

Además, alertó que hay más de siete mil zonas afectadas por baches, socavones y zanjas que ponen en riesgo a peatones y conductores. Además, afirmó que el programa del Gobierno de Guadalajara referente a esto sólo atiende polígonos con mejores condiciones en sus pavimentos y asfalto, con lo que se deja de lado a las colonias que más lo necesitan.

Por último, Pozos anunció que continuarán las brigadas y jornadas de bacheo, en respuesta a las demandas de la ciudadanía y ante la llegada de la temporada de lluvias a la ciudad.

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OB