A un día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 los fraudes en la compra de boletos se han incrementado.

En redes sociales muchas personas denuncian que fueron defraudadas en la adquisición de tickets para ingresar a los partidos de futbol.

Mexicanos han sido estafados

Un caso es el de Sugey Valencia, de Culiacán, Sinaloa; quien denuncio que iba ir al Mundial pero termino sin viaje, sin boletos y sin dinero.

Explicó que hace un año junto con otros familiares compraron los boletos para ir a la inauguración del Mundial 2026 a una persona de nombre César Moreno, hermano del jugador de la Selección Mexicana, Héctor Moreno y eso les generó confianza.

“Durante meses estuvimos esperando los boletos, que ya casi estaban por llegar, que la Federación, qué el trámite, que esto y que lo otro, que “a chuchita la bolsearon” pero nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca una respuesta concreta y todavía ayer nos dicen que la Federación estaba pidiendo más dinero casi el doble de lo que ya habíamos pagado”, detalló.

“Ya perdimos vuelos, estancia, planes ilusión y dinero y los boletos ni sus luces”, añadió.

De acuerdo con Sugey Valencia, en su misma situación hay más de 50 personas afectadas. “Neta que impotencia, boletos comprados desde la Fase 1 desde la página de la FIFA y que te digan que siempre no" comentó.

Otro caso es el de Karlos Sauceda quien denunció que lo estafaron con 30 mil pesos para ver el juego entre México y República de Corea en Guadalajara supuestamente en el área de Hospitality. Explicó que junto con otros amigos confiaron en el supuesto vendedor extranjero de nombre Leysman Gonzalez.

“En la videollamada un muchacho nos mostró la pantalla, nos mostró la página, la cuenta todo muy bien, pero no sabíamos que era una página espejo” , detalló.

FIFA cancela boletos

Además de fraudes hay quienes denunciaron la cancelación en la compra de sus boletos en el portal de FIFA.

Un caso es el de Naomi Covarrubias dijo en redes sociales que a dos días de la inauguración la FIFA le canceló sus boletos por supuesta reventa y no le han reembolsado su dinero.

“Neta que impotencia, boletos comprados desde Fase 1 en la página de la FIFA y que dos días antes te digan que siempre no”, dijo.

Ante el incremento en el número de fraudes la Procuraduría Federal del Consumidor recomendó realizar una compra segura de boletos.

Aclaró que para asistir al Mundial, es fundamental adquirir tus boletos a través de canales confiables ya que comprar en sitios no autorizados puede exponerte a fraudes o a la invalidación de tus entradas.

“Compra únicamente en plataformas oficiales o autorizadas. El único canal autorizado para la venta de entradas al Mundial 2026 es la plataforma oficial de la FIFA. Cualquier otro sitio representa un riesgo”, indicó.

Recomendaciones

Compra únicamente en plataformas oficiales o autorizadas por la FIFA.

Verifica fechas, sede y condiciones antes de pagar.

Guarda tus comprobantes y confirma la validez de tus boletos al recibirlos.

Riesgos de reventa

La compra de boletos en reventa puede implicar precios más altos, cargos ocultos o condiciones que no se respetan. Además, algunas plataformas no garantizan la validez de las entradas.

Verifica que el evento tenga información clara: fecha, lugar, mapa y precios por sección.

Revisa el monto total antes de pagar; no deben agregar cargos sin avisar.

Evita plataformas que no informen políticas de cancelación o devolución.

NG