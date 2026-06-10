Taxistas de Guadalajara se dicen listos para recibir al turismo en la ZMG

Integrantes del gremio taxista se dijeron listos para recibir a las y los turistas quienes estarán llegando a la ciudad durante los próximos días para vivir en la Zona Metropolitana de Guadalajara la máxima fiesta del futbol internacional.

Ante ello, distintos conductores compartieron mensajes a las y los visitantes para afirmar que, más allá de los vehículos de plataforma, están quienes en sus coches blancos con amarillo estarán gustos de llevarles a sus destinos.

Pero no solo eso, puesto que, afirmaron, con décadas de trayectoria en calle, saben perfectamente qué recomendaciones darles sobre lugares, restaurantes, museos y cualquier actividad que deseen hacer o descubrir en la ciudad.

Un ejemplo de ello es Ignacio Vallarta, quien desde hace 29 años es taxista de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y quien hoy labora en el sitio 169.

Ignacio Vallarta

Él se dijo gustoso de saber que estarán llegando a la ciudad distintos turistas quienes podrán conocer de cerca la ciudad de Guillermo del Toro, "El Canelo" Álvarez, Lorena Ochoa, Vicente y Alejandro Fernández y "El Chicharito", entre muchos otros talentos jaliscienses.

"Guadalajara es una ciudad hermosa, es una de las ciudades más importantes a nivel internacional, y cuna de futbolistas y artistas. Y todos quienes vengan les vamos a dar lo mejor de nuestra ciudad. Conocemos lo que no se imaginan: las mejores comidas, los mejores sitios de recreo, tenemos tantas cosas y lugares hermosos, templos. Hay tantas cosas tan lindas que se la van a pasar maravilloso. Y nosotros, los taxistas de sitios oficiales, estamos dispuestos a ayudarles", contó el señor Ignacio.

También se encontró el señor Javier Murillo, quien tiene 25 años como taxista. Hoy, conductor del sitio 43, aprovechó para compartir recomendaciones clave a las personas turistas quienes estén considerando a los taxis como su medio de transporte en la ciudad, como por ejemplo, el uso del taxímetro en todos sus traslados para evitar cobros de más.

"Hay que revisar que sean de sitio oficial, que coincidan todos números. Y por supuesto la placa: las placas de los taxis son diferentes a los de los carros normales, porque las placas de los taxis empiezan por una letra, siguen números, luego letras; y en los coches normales es al revés: letras, luego números y terminan con una sola letra", señaló el conductor.

"Los que somos taxis de oficio valoramos nuestro trabajo, nos gusta ser amables y respetamos mucho al pasajero. Por supuesto no todos van a ser buenos conductores, pero los que sí valoramos nuestro trabajo los vamos a tratar muy bien", añadió Javier Murillo.

Por último, René Pérez, quien tiene años como taxista, resaltó que espera que esta justa deportiva internacional deje una importante derrama económica para todo el sector servicios , pero por sobre ello, que quienes visitan la ciudad por el torneo del verano se enamoren de ella y regresen una vez más.

René Pérez

"Como taxistas les vamos a ofrecer seguridad y precios justos, los vamos a llevar a lugares turísticos, les vamos a dar las mejores recomendaciones, pero sobre todo, buscaremos estarles dando confianza para que consideren a los taxis tradicionales en sus trayectos", añadió René.

Pero no es todo, puesto que las y los cuatro mil taxistas de Guadalajara han recibido ya sus kits ofrecidos por el ayuntamiento tapatío, los cuales incluyen un gancho con un código QR que las y los pasajeros podrán escanear para conocer de todas las actividades que ofrece el municipio en el marco de esta festividad deportiva.

"Son los embajadores más importantes que tiene Guadalajara, hombres y mujeres que están al volante, quienes recorren la Ciudad y representan el primer contacto con nuestros visitantes”, dijo la alcaldesa Verónica Delgadillo.

Además, en la aplicación "Guadalajara App" las personas podrán encontrar información importante de la Ciudad, como lugares dónde comer o sitios de interés más allá del Centro Histórico, además de que contará con el semáforo de aforo en el FIFA Fan Festival, el cual también podrá consultarse en las redes oficiales del Gobierno.

NG