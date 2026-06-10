La Policía del Estado informó de la detención de un hombre que era buscado en los Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas de fuego, quien había escapado de una prisión federal en el Estado de Kentucky.

La Policía Estatal informó en un comunicado que la detención se dio como parte de la colaboración que se mantiene con la agencia federal Marshals U.S.

La agencia del gobierno estadounidense compartió informes con la Secretaría de Seguridad Jalisco sobre la búsqueda de quien está identificado como Emanuel "N", de 32 años, originario del estado de Texas.

Los datos proporcionados por la agencia Marshals señalaban que el hombre había escapado de una prisión en Ashland, Kentuck y, donde cumplía una condena de 15 años por tráfico de droga y armas de fuego y de donde había escapado en julio de 2023, fecha desde la que tanto el Servicio de Alguaciles como el FBI mantenían una búsqueda.

"A través de reuniones periódicas que tenemos online por parte de los U.S. Marshals y diferentes departamentos de Estados Unidos, a través del Consulado, donde nos comparten información de un fugitivo, que tenían información de que estaba en el estado de Jalisco", expuso Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad del Estado.

Los datos establecían que presuntamente Emanuel "N" se encontraba en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que fue corroborado por la Comisaría de Inteligencia, cuyo personal obtuvo perfiles de redes sociales, ubicaciones, números telefónicos y vehículos presuntamente usados por el individuo.

Emanuel "N" será entregado a las autoridades de Estados Unidos luego de los trámites correspondientes. ESPECIAL/Policía del Estado





En un esfuerzo coordinado de la unidad de Drones, la Comisaría General y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), se estableció un despliegue que llevó a la localización del sujeto en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga.

"De inmediato se establece un cerco de seguridad por parte del Grupo de Operaciones Tácticas y por parte del grupo de inteligencia se hace un despliegue al interior de la plaza con la unidad de drones y logramos tener a la vista el objetivo, se confirma su identidad a través del reconocimiento facial y ya es cuando los compañeros lo tienen a la vista, se hace el aseguramiento", detalló el secretario estatal.

Una vez que los oficiales abordaron al sujeto y establecieron su identidad, lo trasladaron ante el Instituto Nacional de Migración a bordo de una unidad Goliat del GOT, para iniciar con los trámites de entrega a las autoridades de los Estados Unidos.

JM